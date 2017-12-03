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Eski tank mermileri kontrollü patlatıldı

- Kontrollü patlatma sırasında yaya ve araç geçişine kapatılan Sahil Kennedy Caddesi, tank mermilerinin etkisiz hale getirilmesi sonrası trafiğe açıldı

Eski tank mermileri kontrollü patlatıldı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda inşaat çalışması sırasında bulunan iki eski tank mermisi, kontrollü olarak patlatıldı.

Sahil Kennedy Caddesi üzerindeki bir inşaat alanında yapılan çalışma sırasında, iki eski tank mermisi bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine inşaat alanına gelen polis, bölgeye uzman ekipleri çağırdı.

Olay yerine gelen uzman ekipler, alanı boşaltarak inceleme yaptı. İncelemede, mermilerin eğitim amaçlı kullanılan mermilerden olduğu ve daha önceki yıllarda bölgede bulunan ancak sonra şehir dışına taşınan tank birliğinden kaldığı belirlendi.

İnceleme sonrası, inşaat alanı tahliye edilerek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Sahil Kennedy Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Tedbirlerin alınmasının ardından, uzman ekiplerce yerleştirilen patlayıcı ile tank mermileri kontrollü olarak patlatıldı.

Mermiler etkisiz hale getirildikten sonra, kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı.

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Inşaat AlanıKontrollü PatlatmaTank Mermisi
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