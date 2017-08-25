Eski Tayland Başbakanı Yinglak'ın kaçtığı iddiası

BANGKOK (AA) - Tayland'da eski Başbakan Yinglak Şinavatra'nın yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

BBC'nin haberine göre, eski başbakanın partisine yakın kaynaklar, iktidardayken pirinç üreticilerini destek programını denetlemeyi ihmal etmekle suçlanan ve hakkındaki bugün mahkeme kararı çıkması beklenen Yinglak'ın yurt dışına kaçtığını öne sürdü.

Kaynaklar, Yinglak'ın ülkeden ayrılma kararını aniden verdiğini belirtirken, avukatları, eski Başbakan'ın hasta olduğu için duruşmaya katılamadığını açıkladı.

Bu arada Yinglak'ın binlerce yandaşı, hükmün açıklanacağı mahkeme binasının önünde toplandı. Bölgede binlerce polis güvenlik önlemleri aldı.

Yüksek Mahkeme, önceden herhangi bir mazeret göstermeden mahkemeye gelmemesi nedeniyle eski Başbakan hakkında tutuklama emri çıkarıldığını ve duruşmanın, 27 Eylül'e ertelendiğini açıkladı.

Eski Tayland Başbakanı Yinglak'ın, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapse mahkum edilebileceği belirtiliyordu.

Yinglak Şinavatra, 22 Mayıs 2014'te askeri darbeyle görevinden alınarak 5 yıl siyasetten men edilmişti.

Eski Başbakan'ın partisi, iktidarda olduğu 2011 yılında pirinç üreticileri için destek programı uygulamıştı. Önce üreticiden büyük övgü alan program, zaman içinde milyarlarca avroluk zarara neden olmuştu.

Programdaki yolsuzluğun farkında olmasına karşın önlemek için hiçbir şey yapmamakla suçlanan Yinglak, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Yinglak'ı 2006'da darbeyle devrilen sürgündeki ağabeyi eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kuklası olmakla suçlayan halk, Taksin'in ülkeye dönebilmesine imkan tanıyan tasarının 2013 yılı Ekim ayında parlamentonun alt kanadı tarafından kabul edilmesinin ardından ayaklanmıştı.

Büyük çapta gösteriler üzerine 9 Aralık 2013'te parlamentoyu fesheden Yinglak, 2 Şubat 2014'te erken seçim kararı almıştı. Ancak 7 ay süren siyasi tıkanıklığın ve 28 kişinin öldüğü protestoların ardından ordu 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.