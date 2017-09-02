Eski TBMM Başkanı Şahin:

KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Türkiye 2017 yılı sonunda yüzde 5 ile 7 arasında büyümüş olacak. Bölgemizde ve Avrupa arasında en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu herkes görecek." dedi.

Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyü Gökçeler Mahallesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Şahin, bayramların birleştirici yönünün altını çizerek, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemini vurguladı.

Gelenek ve göreneklerine bağlı, geçmişini unutmayan bir toplumun her zorluğun karşısında dik durabileceğini belirten Şahin, Türkiye'nin de çevresinde bütün olup bitenlere rağmen dik durduğunu ve büyümeye devam ettiğini söyledi.

Şahin, Türkiye'nin bir taraftan da terör örgütleriyle mücadele ettiğini hatırlatarak, "2017 yılının ilk çeyreğinde Türkiye yüzde 5 büyüdü. İkinci çeyrek rakamları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Görünen o ki Türkiye 2017 yılı sonunda yüzde 5 ile 7 arasında büyümüş olacak. Bölgemizde ve Avrupa arasında en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu herkes görecek. Bir taraftan her türlü şer örgütleriyle mücadele ediyoruz, bunlar için de para harcıyoruz. Bir taraftan da Türkiye'nin kalkınması için imkan buluyoruz, kaynak aktarıyoruz. 2018 yılında Türkiye daha da büyüyeceği için köylere hizmet edebilme adına daha çok kaynak aktarılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan da konuşmasında köylülerin bayramlarını kutlayarak yaşatılan gelenek ve görenekler dolayısıyla tebrik etti.

Şahin, etkinlik kapsamında köylüler tarafından, unutulmaya yüz tutmuş çeşitli oyunları ve yarışmaları da izledi.