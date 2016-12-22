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Eski TRT çalışanı 35 kişiye 'ByLock'tan gözaltı

Ankara merkezli 12 ilde "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 68 eski TRT çalışanından 35'i gözaltına alındı.

Eski TRT çalışanı 35 kişiye 'ByLock'tan gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 35 eski TRT çalışanı gözaltına alındı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama çıkarıldı.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda 35 eski TRT çalışanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin başkente getirileceği, firari olanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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