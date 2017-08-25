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Eski TRT spikeri Mertcan'ın hayatını kaybetmesi

- Mertcan'ın huzurevindeki odasında kalan aralarında fotoğraf, kitap ve şapkaların bulunduğu kişisel eşyaları kayınbiraderi tarafından teslim alındı - Lunkata: - "Bu şekilde ölümü hak etmemişti. Çok eziyet çekti. Dünya tatlısı bir insandı. Allah taksiratını affetsin, nur içinde yatsın"

Eski TRT spikeri Mertcan'ın hayatını kaybetmesi

ADANA (AA) - Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 71 yaşında hayatını kaybeden eski TRT spikerlerinden Mesut Mertcan'ın, kayınbiraderi Mehmet Sabit Lunkata, "Bu şekilde ölümü hak etmemişti. Çok eziyet çekti. Allah taksiratını affetsin, nur içinde yatsın." dedi.

Mertcan'ın vefatının ardından Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen kayınbiraderi Lunkata, duygusal anlar yaşadı.

Huzurevinde yaşamın yitiren Mertcan'ın 30 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl TRT ekranlarına çıktığını gösteren fotoğrafı ile kitap, şapka ve ödülünü teslim alan Lunkata, Mertcan ile ağabey- kardeş ilişkisi içinde olduklarını belirtti.

Mertcan'ın zor günler yaşadığını anlatan Lunkata, "Bu şekilde ölümü hak etmemişti. Çok eziyet çekti. Dünya tatlısı bir insandı. Allah taksiratını affetsin, nur içinde yatsın." diye konuştu.

- "Kendi halinde biriydi"

Huzurevi sakinlerinden Hatice Avileten, "Çok iyi bir insandı. Kimseye zararı olmazdı. Gördükleriyle selamlaşır, konuşurdu. Kendi halinde biriydi. Arada sırada bana, 'Hatice, kırmızı biberin var mı? diye sorardı. Allah mekanını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

Doğan Karaçalı da Mertcan'ı son günlerinde sıkıntılı gördüğünü, sohbet sırasında geçmişinden bahsetmeyi sevmediğini aktardı.

Karaçalı, "Eski günlerden konuşurken sıkılan bir hali olurdu. Dün kendisiyle bir aradaydık, ama konuşmak istemeyen bir durumdaydı. Allah rahmet eylesin." dedi.


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