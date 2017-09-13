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Eski Vali Arslan'a FETÖ davasında 7 buçuk yıl hapis

- Balıkesir ve Batman'da valilik yapan Arslan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Arslan'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi

Eski Vali Arslan'a FETÖ davasında 7 buçuk yıl hapis

ANKARA (AA) - Eski vali Yılmaz Arslan, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce Balıkesir ve Batman'da valilik yapan Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava karara bağlandı.

Arslan, esas hakkındaki savunmasında, "Terör örgütüyle, ByLock ile ilgim yok. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu kaydederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, müzakerede bulunmalarının ardından hükmü açıkladı. Buna göre Arslan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan takdiri indirimle 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arslan'ın hükümle birlikte tahliyesi kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöHapisYılmaz Arslan
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