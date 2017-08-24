Eski Vali Yardımcısı Gül'ün yargılandığı FETÖ davası

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski Vali Yardımcısı Fatih Gül'ün yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Gül ile avukatı Hasan Güney katıldı.

Gül, duruşmada, "ByLock" kullandığı öne sürülen tarihte izinli olduğuna dair belgeyi mahkemeye sunarak, "Söz konusu tarihte bu programı kullanmam ve girmiş olmam mümkün değildir." dedi.

"ByLock" kullandığına dair tespite ilişkin tutanakta, aynı sicil numaralı polis memuruna ait farklı imzaların olduğunu ileri süren Gül, şunları söyledi:

"Tespit tutanağı sahteciliği söz konusu olup suç duyurusunda bulunuyorum. Bu hususların araştırılması şarttır. Devlete karşı bir ihanetim asla söz konusu olamaz ancak bir hatam varsa dahi bu süreçte zaten devlet tarafından ortaya konulacaktır. Herhangi bir şekilde sürece olumsuz etki edebilmem de mümkün değildir. Bu sebeple tahliyeme karar verilmesini talep ederim."

Avukat Güney de müvekkiline isnad edilen "ByLock" görüşmelerinin dökümünün mahkemeye sunulmasını talep ettiklerini belirterek, "Müvekkilimin Bank Asya'da da kesinlikle hesabı yoktur, buna rağmen uzun süredir tutukludur. Aleyhine ByLock programı dışında hiçbir delil bulunmamaktadır. Bu süreçte aracına da tedbir konulmuş olup mağduriyetine sebep vermektedir. Biz hem tahliyesine hem de aracına tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Gül'ün aracına konulan ihtiyati tedbirin kaldırılması için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına, tutuklu sanık Gül'ün bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erzurum eski Vali Yardımcısı Fatih Gül'ün yurt dışı çıkış kaydının bulunmadığı ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Gül'ün iş yerindeki aramalarda dijital materyaller incelenirken, "Fetullah Gülen'e mektup deşifre olduk" isimli 54 GB'lık bir dosya ile "İşte FETÖ Esed derin bağlantısı" isimli bir dosyanın bulunduğu ancak bu dosyaların açılamadığı ifade ediliyor.

İddianamede, örgütle bağlantılı Zirve Üniversitesinde kaydı olan Fatih Gül'ün eşinin de Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirtilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.