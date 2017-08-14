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Eski valinin cep telefonunda Adil Öksüz'ün de ekli olduğu "ByLock" çıktı

- Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski Isparta Valisi Oğuz, eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 48'i tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkemede, "ByLock" programı ile ilgili KOM'dan gelen değerlendirme tutanağına göre, eski Vali Oğuz'un hattına programın avukat oğlu tarafından yüklendiği, programa eklenenler arasında FETÖ'nün firari sanığı Adil Öksüz'ün de bulunduğu belirtildi

Eski valinin cep telefonunda Adil Öksüz'ün de ekli olduğu





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Anahtar Kelimeler:
ByLockDavaEski Isparta Valisi Memduh OğuzFETÖ/PDYIsparta
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