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Eski Yunan Bakan Varoufakis, Almanya'dan AP milletvekilliğine aday

- Varoufakis, kurucuları arasında yer aldığı DiEM2015 hareketi tarafından, Yunanistan'daki ekonomik krizi çözmek için önerilen kurtarma paketi konusunda eleştirdiği Almanya'dan Avrupa Parlementosu milletvekilliği için aday gösterildi

Eski Yunan Bakan Varoufakis, Almanya'dan AP milletvekilliğine aday
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BERLİN (AA) - Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, 2015’de Yunanistan'daki ekonomik krizi çözmek için önerilen kurtarma paketi konusunda eleştirdiği Almanya'dan Avrupa Parlamentosu milletvekilliği için aday oldu.

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Varufakis, kurucusu olduğu Avrupa’da Demokrasi Hareketi 2025’den (Democracy in Europe Movement 2025 —DiEM25) Avrupa Parlamentosu için Almanya'dan milletvekili adayı gösterildi. Hırvatistan'ın genç kuşak entelektüellerinden Srecko Horvat da aynı partiden aday olanlar arasında bulunuyor.

Varufakis ve Horvat, Avrupa Birliğini bürokratik olarak niteleyen ve hedefi ‘AB’yi demokratikleştirmek” olan DiEM25 kurucuları arasında yer alıyor.

Varoufakis ve DiEM25’nin Avrupa Parlamentosu için diğer 20 adayı (10 erkek ve 10 kadın) 25 Kasım'da konuya ilişkin basın açıklaması yapacak.

Varufakis, 2015’de Yunanistan’da maliye bakanlığı yürüttüğü dönemde ülkedeki ekonomik krizi çözmek için önerilen kurtarma paketi konusunda Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble ile tartışmalara girmişti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri 23-16 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak.



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