İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Artık bütün dünya birbirine bağlı çalışıyor. Herkes bütünün parçası haline geldi. Eskiden alın teri vardı, yerini akıl teri aldı." dedi.

Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum’un 8’incisi, “İçimde Bir Girişimci Var” ana teması ile TOBB öncülüğünde, Turkcell ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Forumda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Know-how işi artık geçti, doğru kişiye ulaşabilmek yani know-who önem kazandı. G3 forumu da bunu yapıyor." diye konuştu.

Eskiden ülkelerin sınırları olduğunu ama şu anda internetin bu sınırları kaldırdığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Artık bütün dünya birbirine bağlı çalışıyor. Herkes bütünün parçası haline geldi. Eskiden alın teri vardı, yerini akıl teri aldı." yorumunu yaptı.



Dünyanın; yapay zeka, nanoteknoloji, temiz enerji ve gen teknolojisini konuştuğunu ancak Türkiye'de insanların siyaset, spor, magazin ve dizilerden oluşan bir gündemle meşgul olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, insanların neye odaklanırsa ve neyi konuşursa o konuda ilerleyebileceğini söyledi.



Hisarcıklıoğlu, gelecekten ümitsiz olmadığına işaret ederek, "Biz aslında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Son 25 yılda, 5 önemli ekonomik kriz yaşadık. Hepsini de geride bıraktık, yola devam ettik. Bu teker bu tümsekte kalmıyor. Ülkenize ve kendinize güvenin, başkasına değil. Bu sıkıntılı dönemi de aşacağız. Genç ve kadın girişimcilerin önü açık." ifadelerini kullandı.







- "Hayal, cesaret, kendine güven ve iyi ekip..."







Forumda kendi girişimcilik hikayesini de paylaşan Hisarcıklıoğlu, şunları anlattı:



"Ben, ilkokul 1'de 7 yaşındayken babam beni Ankara'da yatılı okula göndermek istedi. İngilizce öğrenmemi istedi. Tek çocuktum evde babam dışında kimse gitmemi istemiyordu. Ankara Koleji'ne gittim. Yaz tatilinde Kayseri'ye geldim. Tatil yapmayı beklerken 3,5 ay eczanede çıraklık yaptım. Okullar açılınca bütün arkadaşlarım gittiği deniz tatilini anlatıyordu. Okul hayatım boyunca her yaz çalıştım."



Hisarcıklıoğlu, üniversiteyi bitirdiğinde babasının bir bankada kendisine iş ayarladığını aktararak, "Ben girişimci olmak istediğimi söyledim. 'Ben maaşlı çalışmak istemiyorum, zengin olmak istiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.



Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye o tarihte ilk defa doğalgaz ile tanışmış. Baktım, boruyu İngiltere'den ithal ediyor. Ankara'dan başlayan doğalgaz işi bütün Türkiye'ye yayılacak. Dedim ki; bu boruyu bizim üretmemiz lazım. Türkiye'de yokken biz yaptık. Sonra bunu büyütüp, geliştirip sattık. Duygusal olmaya gerek yok. Fikir ben, kuran ben ama değerini bulduktan sonra satıp başka alanlarla girdik. Ankara'daki ilk AVM'lerden birini yaptık. Yine dünya birinciliği aldık."



Çalıştığı tüm işlerde işi iyi bilenlerle çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Hep kendimden daha akıllı ve zeki adamları yanımda tuttum. Zaten akıl, zeka bende var. Benden daha farklı, zeki adam lazım ki beni geliştirsin. İşe başlarken beraber çalıştığım arkadaşlarım şu an Türkiye'de büyük şirketlerde CEO'luk yapıyor. Hayal, cesaret, kendine güven ve iyi ekip... Bunu kurabilirseniz başarı geliyor. Dedelerim girişimciydi, babam benim iyi bir memur olmamı istedi ama ben olmadım." şeklinde konuştu.









- "Girişimciler sadece geleceğin değil geçmişin de gücü"





İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, girişimciler için “geleceğin gücü” demenin doğru ama bir miktar eksik olduğunu belirterek, girişimcilerin, sadece geleceğin değil, geçmişin de gücü olduğunu söyledi.

Kopuz, özgür girişimciler, girişim ve ticaret ortamını geliştirecek hukuki altyapının varlığının önemini vurgulayarak, Türkiye’nin girişimcinin yetişmesini sağlayan bir ortamın oluşturulması için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin desteği ile Türkiye’nin, iş yapma kolaylığı sıralamasında 17 basamak yükselerek 43. sıraya çıktığını aktaran Kopuz, “Bu ülkenin, girişimcilerin iş planlarına, fikirlerine, vizyonlarına ihtiyacı var. Onları desteklemek, yol göstermek de hepimizin borcudur. Bizler bugün girişimcilerimizi geleceğe taşırsak, yarın da onlar bizi daha güçlü bir Türkiye’ye taşıyacaklar. Bir girişimci için asıl mesele risklerden korkmak değil, ardındaki başarıya odaklanabilmektir.” diye konuştu.





- “G3 Forum çok önemli bir rol üstleniyor”





G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz ise G3 Forumu’nda geride bıraktıkları 7 yılda, 7 binden fazla girişimci ve girişimci adayıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Binlerce yeni iş fikri burada filizlendi. Bazı katılımcılarımız çoktan iş fikirlerini hayata geçirip kendi başarı hikayelerini yazmaya başladılar.” dedi.

Türkiye’de gençlerin çoğunun küresel boyutta büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve Türkiye’yi pek çok alanda yeni dünyanın liderliğine taşıyacak girişim fikirleri ürettiğini ve bunları geliştirecek azimlerinin de olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi sayılan Küresel Girişimcilik Monitörü’nün son verileri de bu görüşü doğruluyor. Bu çalışmaya göre Türkiye, büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin oranlamasında, araştırmaya katılan 62 ülke arasında 2’nci sırada yer alıyor. Girişimciliği bir meslek seçimi olarak gören yetişkin nüfusun oranı Türkiye’de yüzde 81’i buluyor. Bu sonuçla Türkiye, 65 ülke arasında beşinci basamakta. Gençlerimiz geleceğin dünyasında geçer akçe olacak vizyonu çoktan kazanmış ve bunu kolektif şekilde yaymaya hazır durumdalar. Bu yönüyle G3 Forum, hem gençlerin fikirlerini büyütecekleri olanaklarla buluşması hem de tecrübeli iş insanlarının onların yeniliklerle iç içe gelişen görüşlerini tanıması açısından çok önemli bir rol üstleniyor.”





- “1,5 milyon kişiye yüz yüze eğitim verdik”





Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır ise Habitat olarak bugüne kadar yürüttükleri projelerle 1,5 milyon kişiye yüz yüze eğitim verdiklerini ve 81 ilde 5 binden fazla gönüllü eğitmenleri olduğunu söyledi.

Hazır, konuşmasına şöyle devam etti:

“Girişimciliğin desteklenmesi için mülteci girişimciliği programında 132 girişimciye 940 bin TL finansal destek verdik. Önümüzdeki dönem 25 girişimcinin şirket kurması için finansal olarak destekleyeceğiz. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi adına yürüttüğümüz proje ile ise 7 bin 536 kadına ulaştık. Bu arada 2030 yılı itibarıyla 400 milyon kişi yapmış olduğu mesleği değiştirecek, 800 milyona yakın kişi ise otomasyondan ötürü mesleğini yitirecek. Geleceğe hazırlanmak için hazırladığımız eğitim içeriklerimizle 40 binden fazla çocuğa kodlama ve robotik eğitimleri verdik. Kadının bilişim ile tanışması adına da 65 ilde 17 bin kadına bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri verdik. Önümüzdeki dönemde ise Facebook ile bir inovasyon merkezi kuracağız ve girişimcilik ekosistemini güçlenmesine katkıda bulunacağız. Ayrıca İstanbul’da bir blockchain eğitim merkezi kurarak, blockchain girişimciliğini destekleyeceğiz.”

“Devlette işe gireyim” eğiliminin azaldığına dikkati çeken Hazır, “Eskiden insanlar büyük şirketlerde çalışmak isterlerdi. Şimdi kendi şirketini kurmak, yeni kurulan şirketlerde çalışmak veya onların bir parçası olmak istiyorlar.” dedi.

Sığınmacı olarak Türkiye’ye gelen Suriyeli girişimcilerle tanıştıklarını aktaran Hazır, bu girişimcilerin sığınmacıların sorunlarına yönelik uygulamalar geliştirdiğini ve yuvarlak masa toplantılarında onlarla görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.





- “Arıkovanı ve teknolojik altyapımızla girişimcilerin yanındayız”





Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk de Turkcell olarak Türkiye’de istihdama ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla birçok sektörde teknolojiyle güçlenmiş girişimcilerin yetişmesine ve büyümesine destek olduklarını kaydetti.

Öztürk, kendisi de bir girişim örneği olan ve girişimciler ile destekçileri bir araya getiren kitlesel fonlama platformu Arıkovanı ile bugüne kadar 4,5 milyon TL destek toplandığını ve 64 kitlesel fonlama kampanyasından 32’sinin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Ayrıca geleceğin dahilerini Turkcell Zeka Gücü Projesi ile desteklediklerini aktaran Öztürk, şunları anlattı:

“Proje kapsamında ‘maker ve kodlama kiti’ ile özel yetenekli çocuklar, kendi robotlarını oluşturuyor ve kodluyorlar. Eğitimde fırsat eşitliği vizyonumuz ile, 27 şehirdeki 33 laboratuvar ile yola devam eden Turkcell Zeka Gücü projemizle 3 yılda 30 bin öğrencinin hayatına dokunduk. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak, bu bakış açısıyla ülkemizin dijitalleşme sürecinin öncüleri arasında yer alması için girişimcilik ekosistemini geliştirme sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeye ve girişimcilere destek sağlayacak yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

G3 Forum kapsamında girişimci adayları yuvarlak masa toplantılarında mentörlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Foruma katılanların yüzde 53’ünün kadınlardan oluştuğu, yüzde 81’inin İstanbul dışından ve yüzde 74’ünün üniversitelerden geldiği bildirildi.