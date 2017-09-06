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Eskişehir gökyüzü gösterisine ev sahipliği yapacak

- Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde 16-17 Eylül'de sivil hava gösterileri yapılacak

Eskişehir gökyüzü gösterisine ev sahipliği yapacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde 16-17 Eylül'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) sponsorluğunda "Sivrihisar Hava Gösterileri 2017" adıyla etkinlik düzenlenecek.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava gösterileri 16 Eylül'de sabah saatlerinde başlayacak ve 2 gün sürecek. ABD, Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerden profesyonel gösteri pilotları etkinlikte gösteri sunacak.

Bunun yanı sıra bu ülkelerde imal edilen sportif uçaklar da organizasyonda ilgilenenlere pazarlanacak. Böylece gösterinin yanı sıra "havacılık fuarı" kimliğine de kavuşacak organizasyona bu yıl TUSAŞ/TAI sponsor oldu.

- HÜRKUŞ eğitim uçağı ve ATAK helikopterlerinin hava gösterileri

Haziran ayında Paris'te düzenlenen Havacılık Fuarı’ndan sonra HÜRKUŞ, ilk defa Sivrihisar Hava Gösterileri'nde yer alacak. TAI'nın geliştirdiği ATAK helikopteri de gösterilerde bulunacak.

Ülkenin gururu, milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve yine Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri, Türk Hava Kurumu (THK) planör ve paraşüt grupları ile ülkenin en yaşlı tayyaresi Boeing-Stearman ve MD-500 helikopterinin gösterileri, etkinlikte yerlerini alacak.

Ayrıca, Alman akrobasi pilotu Tim Tibo, Türkiye semalarında ilk defa yer alacak Sbach tipi kompozit akrobasi uçağıyla izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Model uçak ve helikopter sevdalılarına da yer verilen organizasyona, Almanya'dan iki kadın model helikopter pilotu katılacak. Model jet uçaklarının da uçurulacağı gösterilerde birçok firma, uçuş okulu, üniversite ve havacılık ile ilgili kurumlar tanıtım yapacak. Bunlar arasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), katılımıyla dikkati çeken en önemli kuruluş.

Sivrihisar Hava Gösterileri kapsamında "Uçak Pistinde Bisiklet Yarışı" ve "Hava Fotoğraf Yarışması" da gerçekleştirilecek.

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