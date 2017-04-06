Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi narkotim ekipleri, uyuşturucu maddeleri temin eden ve ticaretini yaptıkları iddia edilen M.K. (49), T.A. (43), M.N. (38), H.K. (26) ile Y.K'yı (15), Eskişehir ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve kontrollerde, 3 kilo 538 gram bonzai, 2,7 gram kokain, uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.