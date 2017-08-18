Eskişehir Osmangazi ile Kapadokya üniversiteleri 23 öğretim üyesi alacak

ANKARA (AA) - Eskişehir Osmangazi ile Kapadokya üniversitelerince 23 öğretim üyesi alınacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık, Fen Edebiyat, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği, Tıp, Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda istihdam etmek üzere 2 profesör, 1 doçent, 16 yardımcı doçent alımı gerçekleştirilecek. Şahsen yapılacak müracaatlar 5 Eylül'de sona erecek.

Kapadokya Üniversitesince de İktisadi ve İdari Bilimler, Uygulamalı Bilimler fakülteleriyle Kapadokya Meslek Yüksekokuluna 1 profesör, 3 yardımcı doçent alınacak. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 günde gerçekleştirilecek.