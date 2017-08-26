Eskişehir'de 10 yıldır kayıp kadının öldürüldüğü belirlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 10 yıl önce kaybolan kadının, oğlunun arkadaşı tarafından boğulduğu ve cesedinin drenaj borusuna atıldığı tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, 61 yaşındaki İ.Ç, annesi Gülsüm Ç'den (80) 2007 yılından beri haber alamadığı ve eski arkadaşı İlhan B. (36) tarafından öldürülmüş olabileceği iddiasıyla 30 Mayıs'ta polise başvurdu.
Gözaltına alınan İlhan B, herhangi delil ve ceset bulunamayınca serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dosyanın yeniden ele alınması sonucunda İ.Ç'nin de annesinin ölümüyle bağlantısının olabileceği yönünde bilgiler edinildi.
Polis, İ.Ç. ve arkadaşı İlhan B'yi ek delillerle savcılık talimatı üzerine yeniden gözaltına aldı. İlhan B'nin, oğlunun yanında Gülsüm Ç'yi boğarak öldürdüğü belirlendi.
Cesedin, Eskişehir-Seyitgazi karayolu Taşlık mevkisinde drenaj borusuna atılarak üzerinin toprakla örtüldüğünün tespit edilmesi üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İ.Ç'nin gösterdiği yerde kazı yapıldı. Kazı çalışmasında, kadının cesedi ve kırmızı bez parçaları bulundu.
Zanlılar, İlhan B. ve İ.Ç'nin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.