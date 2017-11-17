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Eskişehir'de 3 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

- Yaklaşık 3 yıldır kayıp olarak aranan kişiyi öldürüp araziye gömdüğü iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de 3 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaklaşık 3 yıldır kayıp olarak aranan kişiyi öldürüp araziye gömdüğü iddia edilen biri kadın 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Ocak 2014'ten beri kayıp olduğu bildirilen Burçin Kul'un (40) en son arkadaşı L.D. (40) ile görüştüğünü tespit etti.

Emniyet güçleri, yaptığı çalışma sonucu Burçin Kul'un aynı evde kaldığı L.D. tarafından öldürüldüğünü ve şüphelinin kayınbiraderi Y.K. (31) ile Bozdağ mevkisindeki bir araziye gömüldüğünü belirledi. Bunun üzerine polis, L.D, Y.K. ile olay sırasında evde temizlik yapıp delilleri yok ettiği iddia edilen Y.C. (31) adlı kadını gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularından suçlarını itiraf eden şüphelilerin gösterdiği bölgede iş makineleriyle yapılan kazıda maktule ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Şüpheli 3 kişinin, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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