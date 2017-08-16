Eskişehir'de bıçakla yaralama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de mevsimlik işçi olarak çalışan 7 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökdere Mahallesi'ndeki tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan S.B, L.B, A.B. ile A.E, M.E, A.E. ve F.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine L.B. ve F.E. bıçakla ağır yaralandı.



112 Acil Sağlık ekibince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan zanlılar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.