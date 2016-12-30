Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının (AFAD) iş birliği ile düzenlenen "Bir Sınıf Bin Lokma" kampanyası kapsamında toplanan 4 tır dolusu 6 bin 700 çuval un, Haleplilere gönderildi.

Vali Azmi Çelik, tırların gönderilmesi dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün Suriye'ye gönderilen yardımlarda öğrencilerin yanı sıra milli eğitim teşkilatının emeğinin çok fazla olduğunu belirterek, bu nedenle kent halkına ve kurumlara minnet borçları bulunduğunu söyledi.

Yardımlarını esirgemeyen kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere teşekkür eden Çelik, şöyle konuştu:

"Mazlumun, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gideren bir millet olarak, hem millet olmanın gereği ve geleneğinden kaynaklanan hem de inancımızdan kaynaklanan böyle bir sorumluluğu yerine getirmenin kent olarak mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Daha önceki kampanyalar kapsamında 14 tır ve 1 kamyon malzeme gönderdik. Bu hafta içerisinde toplam 17 tır malzemeyi mazlum insanlara göndermiş olacağız. Allah oradaki kardeşlerimize yardımcı olsun. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük gayretleriyle bu ateşkesin temelleri sağlam şekilde devam eder ve oradaki kardeşlerimiz de huzura, mutluluğa kavuşur. Allah herkesin yardımcısı olsun."

Daha sonra yardım tırları dualarla uğurlandı.