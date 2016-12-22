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Eskişehir'de dolandırıcılık iddiası

- Sahte altın sattığı iddia edilen bir şüpheli, 4 kişiyi 165 bin lira dolandırdı

Eskişehir'de dolandırıcılık iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sahte altın sattığı iddia edilen bir şüpheli, 4 kişiyi 165 bin lira dolandırdı.

İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan Uygur asıllı 'yı arayan ve kendisini "Mehmet" olarak tanıtan kişi, elinde tarihi altınlar olduğunu, uygun fiyata kendisine satabileceğini söyledi.

Eskişehir'e gelen . (20) ile arkadaşları Y.D. (62), Y.S. (26) ve M.D. (51), Kumlubel Mahallesi Lise Sokak'ta 800 bin lira karşılığında bin 500 altın için anlaştı. Altınları teslim , yanında getirdiği paradan 165 bin lirayı şüpheliye verdi.

Bu sırada parayı alan zanlı, söz konusu yerde bekleyen bir araçla kaçtı. Bir süre sonra satın aldıkları altınların sahte olduğunu anlayan , durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
DolandırıcılıkEskişehirSahte Altın
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