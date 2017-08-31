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Eskişehir'de "drone"lu bayram denetimi

- İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, "drone" ile denetim yaptı

Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri hava aracı "drone" ile denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın huzurlu, güvenli ve keyifli bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla, Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin arttığı ve trafiğin yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alan Eskişehir-Seyitgazi Karayolu ve Emirler Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında güvenlik önlemlerini arttırdı.

"Drone"un da kullanıldığı denetimlerde 3 bin 565 araç kontrol edilirken, 26 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Hayvan pazarında ise sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiren ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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