Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz, Kurban Bayramı tatili süresince 186 noktada 481 ekip ve 925 personelle görev yapacaklarını belirterek, "Kentte ilk kez insansız hava aracı dron ile de denetim yapıyoruz. Amacımız, bayram süresince üzücü bir olayın yaşanmaması, halkımızın sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmeleri." dedi.

Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik yönünden vatandaşların huzurlu, güvenli ve keyifli bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla 186 noktada 481 ekip ve 925 personelle her zamankinden daha etkili ve yoğun bir şekilde görevlerinin başında olacaklarını belirtti.

Kazaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerde tedbirleri daha da fazla artırdıklarını ifade eden Öz, şunları söyledi:

"Kazaların önlenmesi ve hız kurallarına uyulması amacıyla radar ekiplerimiz sabit ve seyir halinde görev yapacak. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde sürecek. Bunun yanı sıra kentte ilk kez insansız hava aracı dron ile de denetim yapıyoruz. Amacımız, bayram süresince üzücü bir olayın yaşanmaması, halkımızın sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmeleri. Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Kütahya karayollarında ekiplerimiz bayram süresince çalışmalarına aralıksız devam edecek. Sürücülere mutlaka hız kurallarına uymaları ve emniyet kemerlerini takmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra 2 saatte bir 10-15 dakika mola vererek dinlenmelerini öneriyoruz."

- Frene değil kurala güven

Öz, trafikte kurallara uymanın yanı sıra sürücü, yolcu ve yayaların birbirlerine karşı sevgi, saygı ve hoşgörüyle davranmaları sayesinde birçok sorunun çözülebileceğini belirtti. Araçların bakımlarının yapılmasının önemine de işaret eden Öz, "Bayram süresince trafikte yoğunluğun her zamankinden daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle uzun yola çıkacak sürücülerimiz, araçlarının teknik ve periyodik bakımlarını mutlaka yaptırmalıdır." diye konuştu.

Sürücülerin rahat giysilerle yola çıkmaları ve emniyet kemerlerini takmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Öz, "Emniyet kemerinin, trafik kazalarında yüzde 50-75 oranında ölüm ve yaralanmaları azalttığını biliyoruz. Bu bayramın sloganı olan 'frene değil, kurallara güvenin." dedi.