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Eskişehir'de eğitime kar engeli

- Seyitgazi ve Han ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi

Eskişehir'de eğitime kar engeli

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir'in Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Eğitime Kar EngeliEskişehirHanKarSeyitgaziTatil
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