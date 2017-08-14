Eskişehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.Huzur Mahallesi'nde oturan D.A. (43) ile hakkında 3 ay uzaklaştırma cezası bulunmasına rağmen eve gelen eşi . (42) arasında...

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:59