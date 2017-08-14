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Eskişehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.Huzur Mahallesi'nde oturan D.A. (43) ile hakkında 3 ay uzaklaştırma cezası bulunmasına rağmen eve gelen eşi . (42) arasında...

Eskişehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Huzur Mahallesi'nde oturan D.A. (43) ile hakkında 3 ay uzaklaştırma cezası bulunmasına rağmen eve gelen eşi . (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine , evdeki bıçakla D.A'yı boynu ve kolundan yaraladı.

112 Acil Sağlık ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan D.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 'nın, emniyetteki ifadesinde olayın, eşinin elindeki bıçağı almaya çalıştığı sırada meydana geldiğini iddia ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bıçakla YaralamaEskişehirKadın
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