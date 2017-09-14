Eskişehir'de eşini darbeden sanığın yargılandığı dava

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ayrı yaşadığı eşini darbederek ağır yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ayhan Tiker (51) ile müşteki Nesrin Işıklı Tiker katıldı.

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatlarının da izlediği duruşmada savunma yapan sanık Tiker, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tahliyesini isteyen Tiker, "Eşim kadar ben de olay nedeniyle mağdurum. Aileme bakabilmek için tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Küçük kızıyla İzmir'de ikamet eden Ayhan Diker, 18 Aralık 2016'da, büyük kızı Elif Gizemnur ile Eskişehir'de kendisinden ayrı yaşayan eşi Nesrin Işıklı Tiker'i kafede darbetmişti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmiş, şüpheli Diker tutuklanmıştı.