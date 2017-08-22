Eskişehir'de FETÖ şüphelisi çift yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt yapılanmasında "abla" olarak nitelendirilen ve KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen T.A. adlı kadın ile eşi T.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.