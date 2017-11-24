Eskişehir'de FETÖ şüphelisi teğmen gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir muvazzaf subay gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasına ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığında görevli havacı öğretmen teğmen E.K'yı (27) yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
Muhabir: Deniz Açık