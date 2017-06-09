Eskişehir'de FETÖ/PDY davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan iki eski emniyet müdürüne 10 yıl yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklar Mustafa Özefe ve Mustafa Ormancı ile avukatları hazır bulundu.

Mahkemede son savunmalarını yapan sanıklardan Mustafa Özefe, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

Özefe, "Bu zamana kadar devletin bekası için suçlularla mücadele ettim. Şu anda yargılandığım adliyeye birçok suçlu getirdim. FETÖ şüphelisi olarak yargılanıyor olmaktan hicap duyuyorum. Terör örgütü üyeliğini kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Mustafa Ormancı da mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkları "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklardan Mustafa Ormancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kızı rahatsız olan Mustafa Özefe'nin ise tahliyesine hükmetti.