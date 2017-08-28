Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün il yapılanmasında yer aldığı öne sürülen muhasebeci Zekeriya S. gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen zanlının Emniyetteki işlemleri sürüyor.