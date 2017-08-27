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Eskişehir'de gasp

- Mahmudiye ilçesinde, 60 yaşındaki kadını bıçaklayıp, kolundaki altın bilezikleri gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de gasp

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, 60 yaşındaki kadını bıçaklayıp, kolundaki altın bilezikleri gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz'da ilçe merkezinde yaşayan Ş.K'nın, evinde oturduğu sırada kimliği tespit edilemeyen kişilerce 12 bıçak darbesiyle yaralanması ve kolundaki 5 altın bileziğin gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda gasp olayını Nazmi K. (57) ve Şevket İ'nin (51) gerçekleştirdiğini, bilezikleri de Bursa'da bozdurduklarını belirledi.

Şevket İ, izinli olan bir polis memurunun dikkati sayesinde Gündoğdu Mahallesi Alpu kavşağında, diğer zanlı ise Şevket İ'nin ifadesi doğrultusunda Mahmudiye ilçesinde yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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BıçakEskişehirGaspMahmudiye
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