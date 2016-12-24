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Eskişehir'de "İz Bırakan Kadınlar Ödül Töreni"

- 15 Temmuz gazisi Bayat: - "Ülkemiz üzerinde oynanan çok büyük oyunlar var ama bizi sindiremeyecekler. Bir öleceğiz, bin doğacağız"

Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yaralanan Safiye Bayat, "Ülkemiz üzerinde oynanan çok büyük oyunlar var ama bizi sindiremeyecekler. Bir öleceğiz, bin doğacağız." dedi.

Birlik Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen "İz Bırakan Kadınlar Ödül Töreni"nde konuşan Bayat, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve diri tutmak adına yapılan çalışmaları yürekten kutladığını söyledi.

Elinden ve yüreğinden geldiği kadar 15 Temmuz şuurunu yaşatmaya ve anlatmaya devam edeceğini vurgulayan Bayat, şöyle konuştu:

"Ülkemiz üzerinde oynanan çok büyük oyunlar var ama bizi sindiremeyecekler. Bir öleceğiz, bin doğacağız. 15 Temmuz sonrası ülkemiz üzerinde Beşiktaş'ta başlayıp Kayseri'de devam eden terör olayları oldu. Türk milleti cesaretiyle onurlu bir duruş sergilemiştir. Dilini duada tutarak kötülükten uzak tutarak birlik olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizi yıldıramayacaklar bizi sindiremeyecekler. Birlik olalım, beraber olalım lütfen provokasyonlara gelmeyelim bu tür eylem yapanları zaten bertaraf ediyoruz."

Konuşmanın ardından Birlik Vakfı Hanımlar Komisyonu Onursal Başkanı Gülfer Keleşoğlu, Bayat'a "İz Bırakan Kadınlar" ödülü verdi.


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15 Temmuz Darbe GirişimiBirlik VakfıEskişehirFetullahçı Terör Örgütüİz Bırakan KadınlarSafiye Bayat
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