Eskişehir'de kumar ve fuhuş operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından düzenlenen kumar ve fuhuş operasyonlarında 2'si kadın 68 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, özel ekip, Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokağı ve İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokağı'ndaki 2 esnaf derneğine, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 60 kişi ile 2 dernek yöneticisi gözaltına alındı.

Kumar oynayan 60 kişi, 227'şer lira ceza uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. 2 dernek yöneticisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tombala makinesi ve kumar ekipmanlarına el konuldu.

Öte yandan, özel ekip tarafından kent merkezinde günlük ve saatlik kiralanan evlere de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhuş yaptıkları ve bunun için yer temin ettikleri belirlenen 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı.