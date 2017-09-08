Eskişehir'de minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Serdar Demir idaresindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, Eskişehir-Ankara karayolu Kaymaz Mahallesi yakınlarında tekerin patlaması sonucu devrilip bir fabrikanın istinat duvarına çarptı.
Sürücünün eşi Hatice Demir ve araçtaki Eyüp Enser Karabayır (3) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.