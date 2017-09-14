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Eskişehir'de "Narko-sokak" uygulaması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte "Narko-sokak" uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 200 personelden...

Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte "Narko-sokak" uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 200 personelden oluşan 60 ekip, İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleriyle Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde ve Zafer, Tunalı mahallelerinde eş zamanlı uygulama başlattı.

Daha önceden belirlenen bazı ev ve iş yerlerinde de arama yapan ekipler, şüphe üzerinde durdurdukları araçları da kontrol etti.

Şüphelilerin üst aramasıyla kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, uyuşturucu madde arama köpeği "Lady" de ekiplerle görev yaptı.

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"narko Sokak"AramaEskişehir Emniyet MüdürlüğüUygulama
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