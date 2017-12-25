Eskişehir'de otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samet Okyay (22) idaresindeki 06 UBL 99 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi girişinde, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Furkan Demir (14), itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Okyay, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine, Demir ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.