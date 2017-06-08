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Eskişehir'de rehine kurtarma operasyonu

- Silahlı kavganın ardından kapısını kırarak girdiği evde üniversite öğrencisi genç kızı rehin alan kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi - Genç kız, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı

Eskişehir'de rehine kurtarma operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin silahlı kavganın ardından kapısını kırarak girdiği evde bıçakla rehin aldığı genç kız, polisin düzenlediği operasyonda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak'ta Sercihan İ. ve arkadaşı Halil Geçici ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Geçici, silahla omzundan yaralandı. Geçici, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada kaçan Sercihan İ, olay yeri yakınlarında bulunan bir apartmana girdi ve 3. kattaki dairenin kapısını kırdı. İçeri giren ve tanımadığı Anadolu Üniversitesi öğrencisi genç kız G.Ö'yü bıçakla rehin alan saldırgan Sercihan İ. evde bulunan eşyaları camdan dışarıya atıp, park halindeki araçlara zarar verdi.

Şüpheli Sercihan İ, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Evinin kapısı kırılıp rehin alınan ve yaşadığı olay sonucu baygınlık geçiren öğrenci G.Ö. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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EskişehirRehin Alma
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