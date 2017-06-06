Eskişehir'de silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir’de bir kişi silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akcami Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak’taki bir dernek binasının alt katında bulunan bir kafede garson olarak çalışan E.Y. 16), motosikletle gelen iki şüphelinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.

E.Y, vatandaşların haber verdiği 112 acil servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikleti kullandığı belirlenen zanlılardan İ.E’yi (18), Alanönü Mahallesi’ndeki evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.