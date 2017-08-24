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Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı

- Kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, bir kişinin 23 bin 450 lirasını dolandırdı

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından toplam 23 bin 450 lira dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir evde yaşayan C.K'yi (52) arayan bir kişi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, kimliklerinin hırsızlık ve terör olaylarında kullanıldığını, parasının ve bileziklerinin üzerinden parmak izi alınacağını söyledi. Şüpheli, C.K'dan parayı ve bilezikleri eve gelecek polise verilmesini istedi.

Bunun üzerine C.K, 23 bin 450 lira ve üç bileziği, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdikten sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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DolandırıcılıkEskişehirTelefon
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