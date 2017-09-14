Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Telefonla arayan kişilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler, şahısları takip ediyoruz, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış." diyerek dolandırıcılık yaptığı şikayetlerinin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Özel ekip, Ömer D'nin (68) 30 bin lira değerindeki ziynet eşyası, 40 bin dolar ve 3 bin 400 lirasını, Hayriye Ö'nün (65) de yaklaşık 120 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aynı yöntemle dolandırdıkları belirlenen Sabit S. (23) ve Oğuz K'yi (25), Ankara ve Eskişehir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adresleri ve üzerilerinde yapılan aramada mağdurlara ait ziynet eşyası ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sabit S. tutuklandı, taksicilik yaptığı belirtilen Oğuz K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.