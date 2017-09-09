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Eskişehir'de telefonda dolandırıcılık

- Kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, 3 kişinin 75 bin lirasını dolandırdı

Eskişehir'de telefonda dolandırıcılık

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 3 kişi, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından toplam 75 bin 850 lira dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan G.C. (77), F.D. (76) ve D.Ö'yü (33) arayan bir kişi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, kimliklerinin hırsızlık ve terör olaylarında kullanıldığını, parasının ve bileziklerinin üzerinden parmak izi alınacağını söyledi. Şüpheli, kadınlardan parayı ve bilezikleri eve gelecek polise verilmesini istedi.

Bunun üzerine G.C, F.D. ve D.Ö, yaklaşık 70 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ile 5 bin 850 lirayı, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdikten sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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DolandırcılıkEskişehir
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