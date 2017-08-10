Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 82 yaşındaki bir kadının, kendisini telefonla arayarak polis olduğunu söyleyen kişi tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Hayriye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta yaşayan H.T'ye telefon eden kişi, kendisinin polis olduğunu ve bir soygunla ilgili olarak aradığını söyledi.

Yaşlı kadına, "Senin ve oğullarının kimlik bilgileri kullanılarak bir banka soygunu yapıldı. Biz senin ve oğullarının suçsuz olduğunu biliyoruz ancak sende altınlar varmış hem o altınları eşleştirmek hem de senin parmak izlerini eşleştirmek için o altınları bize vermen lazım." diyen dolandırıcı H.T'yi ikna etti.

H.T, görüşmenin ardından evine gelen kişiye, 4 altın bilezik, 'beşi bir yerde' tabir edilen bir altın kolye ve 2 bin lira verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.T, polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.