Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde önceden belirlenen adrese, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen ve Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü, silah kullanma, bomba yapımı üzerine eğitim aldığı öne sürülen Irak uyruklu I.M.G. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.