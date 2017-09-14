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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

- Kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şeker idaresindeki 35 ENV 04 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara Karayolu'nun 46'ncı kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Şeker ile otomobildeki Tenzile, Hatice, İrem Açelya ve Elif Şeker, 112 acil servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 aylık bebek Elif Şeker, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan aynı aileden 4 kişinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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BariyerEskişehirKazaOtomobil
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