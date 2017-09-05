Eskişehir'de uçamayan pelikana hayvanat bahçesi sahip çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlileri, göç yolunu kaybederek Porsuk Çayı'na inen ve uçmakta zorlanan pelikanı müşahede altına aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanat bahçesi, şehir turizmine verdiği katkının yanı sıra yaralanan, hastalanan ve zor durumda olan yabani hayvanların da tedavilerini üstlenmeye devam ediyor.

Hayvanat bahçesine gelen ihbar üzerine Porsuk Çayı Sümer Köprüsü mevkisinde zor durumda olan pelikana kısa sürede ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından gerekli tetkikleri yapmak üzere hayvanı rehabilitasyon merkezine getirdi.



Kontrollerin ardından pelikanın durumuna ilişkin bilgi veren hayvanat bahçesi yetkilileri, göç yolunu kaybederek Porsuk Çayı'na inen ve uçmakta zorlanan hayvanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak yoğun iç ve dış parazitlerle kanadındaki çatlak sebebiyle yorgun düştüğünü, bu yüzden de uçmakta zorlandığını ifade etti.

Pelikanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.