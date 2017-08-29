Eskişehir'de uyuşturucu satıcısına operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında ''uyuşturucu madde ticareti yapmak'' suçundan yakalama kararı bulunan Vedat S'yi (33) Fevzi Çakmak Mahallesi Güvenir Sokak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Vedat S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.