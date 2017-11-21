Eskişehir'de yapılması planlanan termik santral

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Eskişehir'de kurulması planlanan termik santrale ilişkin kamuoyunu bilgilendirilme faaliyetlerinin yerel basın, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, bürokrasi, siyasi aktörler, belediye meclis üyeleri ve benzeri birçok gruba yönelik devam edeceği bildirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca planlanan ildeki termik santral projesiyle ilgili kamuoyunda tartışmaların yer aldığı belirtildi.

Valilikçe halkın kaygılarını gidermek ve konuyla ilgili bilgileri birinci elden ve doğru olarak edinmelerini sağlamak amacıyla kamuoyundan gelen bilgilendirme talebinin Bakanlığa iletildiği aktarılan açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Yerel İletişim Stratejisi doğrultusunda Valiliğimizin talebi hemen gündeme alınarak, bilgilendirme toplantılarının ilki muhtarlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Muhtarlarımız toplantıya yoğun ilgi göstermiş olup, kaygılarını ve sorularını açıkça ifade etmişler, Eskişehir'imiz insanına yakışır nezakette toplantıyı tamamlamışlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, gerek toplantı sırasında gerekse soru-cevap kısmında konuyla ilgili yetkililerce açıklamalar yapıldığı ve dile getirilen sorunlara çözüm odaklı cevaplar verildiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık yetkililerince 'projeye karşı olanların terörle ilişkili oldukları' yönünde ifadede bulunulduğu şeklindeki haberlerin yerel basında kamuoyuna yansıtılması üzüntüyle karşılanmıştır. Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca kamuoyunun bilgilendirilmesi faaliyetleri yerel basın, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, bürokrasi, siyasi aktörler, belediye meclis üyeleri ve benzeri birçok gruba yönelik olarak devam edecektir. Her gruba ayrı toplantı düzenleyerek katılımcıların sorularını ayrıntılı cevaplandırabilme ve daha çok zaman ayrılması hedeflenmektedir. Ayrıca Bakanlıkça Eskişehir’imizde bununla ilgili bir çalıştay planı da hazırlanmaktadır."