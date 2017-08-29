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Eskişehir'de yelken kanat düştü: 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde yelken kanadın düşmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Türkkuşu Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Yelkenkanat Mesafe Şampiyonasına katılan...

Eskişehir'de yelken kanat düştü: 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde yelken kanadın düşmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Türkkuşu Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Yelkenkanat Mesafe Şampiyonasına katılan Garip Ömer Atlan (35), henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara çarparak boş araziye sert iniş yaptı.

Ağır yaralanan sporcu, 112 Acil servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Atlan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İnönüYelken Kanat
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