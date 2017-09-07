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Eskişehir'deki cinayet davasında karar

- Otomobiline tekme atan kişiyi öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir'deki cinayet davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, otomobiline tekme attığı için kavga ettiği kişiyi bıçakla öldüren sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Tevabil Salihoğlu (36), maktul Tolga Toraman'ın annesi Meral, babası Sedat ve kardeşi Egemen Toraman hazır bulundu.

Salihoğlu, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Toraman'ı kasten ve bilerek öldürmediğini dile getiren Salihoğlu, "Olay günü istem dışı bir olayda bulundum. Salihoğlu'na zarar vermek, öldürmek istemedim. Böyle olmasını istemezdim. Aracıma tekme attı ve zarar verdi. Bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek aracımdaki zararın karşılanması için görüşmek istedim. Araçtan indiğimde bana saldırdı. Üzerimde bıçak vardı. Öldürmek isteseydim aracıma zarar verdiği anda öldürürdüm. Bana küfür etti ve tekme attı. Kesinlikle kendisini öldürmek istemedim." dedi.

Maktulün annesi Meral Toraman ise "Oğlum sana ve aracına tekme attı, sen de ona tekme atsaydın. '9-10 yerinden neden bıçakladın?' Müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.

Hoşnudiye Mahallesi Barlar Sokağı'nda 11 Mart'ta yolun karşısına geçmek isteyen Tolga Toraman ile otomobil sürücüsü Tevabil Salihoğlu arasında "araca tekme atma" meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla Toraman'ı öldürüp kaçan Salihoğlu, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bir evde yakalanmıştı.

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