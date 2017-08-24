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Eskişehir'deki cinayet

- "İş yeri devri" meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Eskişehir'deki cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Fevzi Çakmak Mahallesi Gündoğmuş Sokak'taki bir iş yerinin devri nedeniyle çıkan silahlı kavgada Savaş G'yi (39) öldüren şüpheli İsmail E. (35) polis tarafından yakalandı. İsmail E, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İşletmenin sahibi İsmail E. ile iş yerinin eski sahibi Savaş G. arasında iş yerinin devri meselesi yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu şüphelinin tabancayla yaraladığı Savaş G, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetEskişehir
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