Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Grup Tillo Celal İnan Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

Eskişehir'deki cinsel istismar davası

- Kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 11 yıl 5 ay 15 gün ile 19 yıl 9 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

Eskişehir'deki cinsel istismar davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa, 11 yıl 5 ay 15 gün ile 19 yıl 9 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Barış S. (20), Çetin A. (26), Nevzat G. (22) ve Selçuk E. (23) ile avukatları hazır bulundu.

Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak" suçundan Çetin A'yı 11 yıl 5 ay 15 gün, Barış S'yi de 19 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

Nevzat G. ile Selçuk E'nin 19 yıl 9 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Eskişehir'de yetiştirme yurdunda kalan 15 yaşındaki F.B, bir kız arkadaşı ile mart ayında yurttan kaçmış, Barış S, Çetin A, Nevzat G. ve Selçuk E. hakkında kendisine tecavüz ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cinsel IstismarDavaEskişehir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5