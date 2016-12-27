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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

- Yargılanan 12'si tutuklu 89 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verildi

Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 12'si tutuklu 89 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Meleş, Halil Çankaya, Adem Kahraman, Mustafa Akbulut, Fatih Gürbüz, Mehmet Sadık Çakan, İsmail Özer, Abdülkadir Maden, Ahmet Çağlar, Ahmet Ekiz ve Hamit Özen ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Şadan Kök ile bu suçtan tutuksuz, ancak başka suçtan tutuklu Osman Tutucu ve Cengiz Göze ise kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklar iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini, tutuksuzlar ise haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaa vermesi için duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.

Eskişehir merkezli 6 ilde, 10 Kasım 2015'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınanlardan "Eskişehir il imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Meleş tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında ilerleyen günlerde tutuklu sayısı 12'ye yükselmişti.

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