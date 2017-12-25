Eskişehir'deki fuhuş operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ikisi kadın 3 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden Nazlı T, tutuklandı.
Irak uyruklu H.Y.O. adlı kadın ile Ö.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik 21 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Nazlı T, H.Y.O. ile Ö.B. gözaltına alınmıştı.